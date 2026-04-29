الداخلية: إجراءات نظامية بحق متورطين بجرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي

أعلنت وزارة الداخلية بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، فإن الجهات المختصة باشرت – في حينه – اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، فإنها تُحذر من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتؤكد أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.