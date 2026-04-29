تضمنت عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت

الداخلية: إجراءات نظامية بحق متورطين بجرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، فإن الجهات المختصة باشرت – في حينه – اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، فإنها تُحذر من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتؤكد أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.

إقرأ المزيد

خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
أخبار رئيسية

خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22...

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المخالف لإنتهاء التأشيرة
السعودية

وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف...

السعودية
السجون والخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلقان برنامج ”الثمان الأولى” للتدريب الإسعافي
السعودية

السجون والخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلقان برنامج...

السعودية
وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة
السعودية

وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر...

السعودية
القتل تعزيرًا لمواطن لتكرار ترويجه أقراص الإمفيتامين المخدر بالمدينة المنورة
السعودية

القتل تعزيرًا لمواطن لتكرار ترويجه أقراص الإمفيتامين...

السعودية
الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة
أخبار رئيسية

الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال...

أخبار رئيسية
إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء الدمام
أخبار رئيسية

إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر...

أخبار رئيسية