الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق

أفاد مصدر بوزارة الداخلية السورية، صباح اليوم السبت، بإحباط مخطط تخريبي في دمشق.
وأضاف بأنه تم إلقاء القبض على خلية من 5 أشخاص مرتبطة بجهة خارجية، كما أكد المصدر تفكيك عبوة ناسفة كانت تستهدف إحدى الشخصيات الدينية، بحسب “العربية”.
وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أعلنت في 5 مارس الماضي، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحبطت مخططاً إرهابياً لخلية تتبع لتنظيم داعش كانت تعتزم تنفيذ عمل تخريبي يستهدف العاصمة دمشق.