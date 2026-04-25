Icon

الداخلية: غرامة 100 ألف ريال بحق من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها لشخص مخالف بالحج Icon أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد شرق طريف Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon التنوع النباتي يرسم لوحة ربيعية زاهية في رفحاء Icon الطيران المدني تخصص صالات استقبال لحجاج مبادرة طريق مكة في مطاري جدة والمدينة Icon تخريج 5264 طالبًا من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير.. غدًا Icon محصول البن في عسير يتجاوز 82 ألف كيلو ويتوسع زراعيًا Icon وزير الصناعة: رؤية 2030 حققت أهداف التنوع الاقتصادي في المملكة Icon الملك سلمان وولي العهد: نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل ورؤية 2030 تتحول إلى واقع Icon للعام الرابع .. إسطنبول تحتضن “مبادرة طريق مكة” بالترحيب والامتنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

سواء قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما

الداخلية: غرامة 100 ألف ريال بحق من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها لشخص مخالف بالحج

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة الداخلية، تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

