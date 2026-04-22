Icon

في اليوم العالمي للأرض.. جازان تؤكد استدامة مواردها وتنوعها البيئي Icon ترامب: جولة ثانية من المفاوضات مع إيران قد تنطلق الجمعة Icon تجمع القصيم الصحي يشغل وحدة “وقار” لكبار السن بمستشفى الأسياح العام Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز Icon حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي Icon جازان تتصدر مناطق المملكة في معدلات القراءة لعام 2025 Icon ضبط مواطن لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon النصر يسحق الأهلي القطري بخماسية ويتأهل لنهائي كأس أسيا للنخبة 2 Icon محافظ الأحساء يقلّد أول قائدة كشفية بالمنطقة الشرقية الشارة الخشبية Icon شاهد.. البحرية الباكستانية تختبر صاروخاً مجنحاً مضاد للسفن يُطلق من الجو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الدراسة عن بعد في القصيم.. غدًا

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة “عن بعد” غدًا الخميس عبر منصة “مدرستي” والمنصات التعليمية المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بمنطقة القصيم والمحافظات التابعة لها.

‏ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
السعودية

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم

السعودية
لقطات لهطول أمطار الخير على القصيم
السعودية

لقطات لهطول أمطار الخير على القصيم

السعودية
الدراسة عن بُعد غدًا في تعليم القصيم
السعودية

الدراسة عن بُعد غدًا في تعليم القصيم

السعودية
توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على منطقة القصيم
السعودية

توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على منطقة القصيم

السعودية