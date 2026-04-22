الدراسة عن بعد في القصيم.. غدًا

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة “عن بعد” غدًا الخميس عبر منصة “مدرستي” والمنصات التعليمية المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بمنطقة القصيم والمحافظات التابعة لها.

‏ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.