الدراسة عن بعد في عدد محافظات منطقة الرياض.. غدًا

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة تعليم الرياض، تحويل الدراسة عن بعد في عدد من المحافظات غدا بسبب التقلبات الجوية.

وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها في منصة إكس: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الأحد 2 /11/ 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في المحافظات التالية: (الدوادمي، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، عفيف)”.

