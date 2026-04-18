الدراسة عن بعد في عدد محافظات منطقة الرياض.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم الرياض، تحويل الدراسة عن بعد في عدد من المحافظات غدا بسبب التقلبات الجوية.

وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها في منصة إكس: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الأحد 2 /11/ 1447هـ، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في المحافظات التالية: (الدوادمي، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، عفيف)”.