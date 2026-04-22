الدراسة عن بعد في عدد من محافظات منطقة الرياض.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم الرياض، تحويل الدراسة عن بعد في عدد من محافظات منطقة الرياض بسبب التقلبات الجوية وفقا لتنبيهات الأرصاد.

وقالت إدارة تعليم الرياض، في بيان لها: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الخميس 23 أبريل 2026م، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في المحافظات التالية:(الدوادمي، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، عفيف، الرين، القويعية)”.