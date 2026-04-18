الدراسة عن بعد في مدارس وجامعة القصيم.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم القصيم، تحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الأحد، بسبب التقلبات الجوية.
وقالت إدارة تعليم القصيم، في بيان لها: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية في تعليم القصيم ليوم غدٍ الأحد 02-11-1447هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة القصيم”.
كما أعلنت جامعة القصيم أنه استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 1447/11/2هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة.