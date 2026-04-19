الدراسة عن بُعد غدًا في تعليم القصيم

أعلن تعليم منطقة القصيم أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين 03-11-1447هـ إلى دراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس المنطقة.