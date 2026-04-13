الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 26 شوال الموافق 14 أبريل 2026م عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.
وقالت الجامعة عبر منصة إكس إن ذلك في المقر الرئيس بالحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات (رنية والخرمة وتربة) على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.