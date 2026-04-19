الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس وجامعة حائل

أعلنت إدارة التعليم في منطقة حائل تحويل الدراسة الحضورية في ليوم غدٍ الاثنين 3 -11-1447هـ إلى دراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة حائل.

وقال تعليم حائل عبر منصة إكس إن ذلك يأتي بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما أعلنت ‏جامعة حائل تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين، وستكون جميع المحاضرات بالمركز الرئيس بمدينة حائل وفروع الجامعة عن بُعد؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.