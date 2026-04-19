الدراسة والتدريب عن بُعد غدًا في جامعة وتقني القصيم

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني في القصيم اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في الكليات التقنية والمعاهد بالمنطقة ليوم غدٍ الإثنين الموافق 1447/11/03 هـ لجميع المتدربين والمتدربات والمنسوبين في المنشآت التدريبية.

جاء ذلك بعد تقارير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم.

كما تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 1447/11/3هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة.