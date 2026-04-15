Icon

الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027 Icon الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء Icon برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر Icon تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات Icon رسالة تحذير من آبل لغروك Icon طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم Icon إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم Icon أمطار ورياح على منطقة جازان حتى الثامنة مساء  Icon التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ مساءً
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الموعد الجديد لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027™️، حيث تقرر إقامتها في التاسع من مايو 2026، في حي الطريف التاريخي بالدرعية، أحد أبرز مواقع التراث العالمي المسجلة لدى منظمة اليونسكو.

وكان من المقرر إقامة حفل القرعة في 11 أبريل، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيلها، حرصاً على ضمان مشاركة جميع الاتحادات الوطنية والأطراف المعنية والشركاء، بما يسهم في تقديم حفل يليق بمكانة أكبر بطولات القارة الآسيوية، ويعكس مستوى التنظيم المرتقب.

ومع تأهل 23 منتخباً من أصل 24 إلى النهائيات، ستُجرى القرعة لتوزيع المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وذلك لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

ومن المقرر أن يُحسم المقعد الأخير في البطولة يوم 4 يونيو 2026، عبر مواجهة فاصلة تجمع منتخبي لبنان واليمن، لتحديد المنتخب المتأهل الأخير إلى النهائيات.

وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027™️، ولمنظومة كرة القدم الآسيوية، نظير ما أبدوه من تعاون وتكامل خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تفاصيل توقيت الحفل ستُعلن لاحقاً عبر قنواته الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

