الدرعية تسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة 122 طنًا من التمور لتوزيعها على الأسر المحتاجة

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قامت شركة الدرعية بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية بتسليم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (122) طنًا من التمور التي تنتجها مزارع محافظة الدرعية؛ بهدف توزيعها على الأسر والمجتمعات في الدول ذات الاحتياج وذلك ضمن جهود المركز الإنسانية.

وتجسد هذه المبادرة حرص الدرعية على الموروث الزراعي الوطني في قطاع التمور، وتوظيفه في مبادرات دعم ملموسة تُسهم في تلبية احتياجات المستفيدين، عبر إنتاج تمور عالية الجودة، وتجهيزها للتوزيع للمحتاجين والمتضررين من خلال المركز.

ويأتي ذلك التعاون المستمر بين شركة الدرعية و هيئة تطوير بوابة الدرعية ومركز الملك سلمان للإغاثة والذي يعنى بتوزيع محاصيل التمور للعام الحالي من المواقع التي تحددها الجهات المعنية بالدرعية والواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمحافظة، ويتم تقديمها لمستفيدي مركز الملك سلمان للإغاثة من الدول ذات الاحتياج، على أن تقوم الجهات المعنية بالدرعية بإنجاز الأعمال الخاصة بتجهيز المحاصيل وفق المعايير التي يحددها المركز.

 

