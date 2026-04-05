الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة وصاروخي كروز

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض بلادها، اليوم، لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة وصاروخي كروز.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيرة وصاروخي الكروز.