الدفاع الكويتية: لم نسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية خلال 24 ساعة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، عدم تسجيل أي مستجدات أو تطورات عملياتية خلال الـ 24 ساعة الماضية “في ظل استمرار القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد”، بحسب بيان صادر عن الجيش الكويتي.

وشددت القوات المسلحة الكويتية على “استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة ويقظة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين”.