الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية تجنب السباحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية. والابتعاد عن الشواطئ والصخور والأرصفة البحرية والتأكد من حالة الطقس قبل ممارسة الأنشطة البحرية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات.
وتواصل المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة الجهات ذات العلاقة تنفيذ برنامج نشر الوعي بالظواهر الجوية تحت شعار “مهم تدري”، تعزيز ثقافة الوقاية ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية للتعامل مع التقلبات المناخية.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.