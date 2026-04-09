توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا Icon الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية Icon سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1% Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي Icon #يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها Icon دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى Icon الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي Icon الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم Icon الرئيس اللبناني: مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي تتقدم إيجابيًا Icon القبض على مخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي Icon

الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية تجنب السباحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية. والابتعاد عن الشواطئ والصخور والأرصفة البحرية والتأكد من حالة الطقس قبل ممارسة الأنشطة البحرية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات.

وتواصل المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة الجهات ذات العلاقة تنفيذ برنامج نشر الوعي بالظواهر الجوية تحت شعار “مهم تدري”، تعزيز ثقافة الوقاية ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية للتعامل مع التقلبات المناخية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

