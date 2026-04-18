الدفاع المدني يخمد حريقًا في 4 مركبات بجدة

باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة جدة اليوم السبت، إخماد حريق في (4) مركبات متوقفة بحي النزهة.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن الحريق نتج عنه أضرار مادية محدودة في مبنى سكني، لافتًا إلى عدم وجود إصابات.