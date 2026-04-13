الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس، اليوم الاثنين، إخماد حريق اندلع في مخلفات عبارة عن ألواح واجهات مبانٍ داخل أحد المصانع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه في منصة إكس، أن الفرق باشرت موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، فيما لا تزال أعمال التبريد مستمرة لضمان عدم تجدد الاشتعال.
#الدفاع_المدني بالرس يخمد حريقًا في مخلفات (ألواح واجهات مبانٍ) بمصنع، ولا إصابات، وما زالت أعمال التبريد مستمرة. pic.twitter.com/E330gjbnLa
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 12, 2026
يذكر أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، في حين جرى التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة لحالات الحريق الصناعية، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من أعمال التبريد وتأمين الموقع.