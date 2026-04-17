الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني

أسهمت الجهود الدبلوماسية السعودية خلال الفترة الماضية في الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، والذي دخل حيّز التنفيذ بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي خلّف خسائر بشرية ومادية واسعة.

وجاء هذا التطور نتيجة تحركات مكثفة قادتها المملكة عبر قنوات اتصال متعددة شملت الأطراف اللبنانية، إلى جانب التنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، بهدف احتواء التوتر وتهيئة الظروف لتهدئة شاملة.

وعكست تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون حجم الحضور السعودي في هذا الملف، حيث أشاد بالدور الذي قام به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، واصفًا الجهود بـ”الحكيمة والمتوازنة”، مؤكدًا أنها أسهمت في خلق بيئة داعمة للاستقرار، وتحظى بتقدير واسع لدى الدولة اللبنانية. وتُعد هذه الإشادة مؤشرًا على القبول الرسمي للدور السعودي، وما يحمله من ثقل سياسي في مسار التهدئة.

تعزيز التوافق بين مختلف المكونات

على الصعيد الداخلي اللبناني، ركّزت التحركات السعودية على تعزيز التوافق بين مختلف المكونات، من خلال الدفع نحو أرضية مشتركة تقلّص فجوات الخلاف، وتدعم خيار التهدئة كمدخل أساسي لاستعادة الاستقرار. وأسهم هذا النهج في تهيئة المناخ السياسي اللازم لإعلان وقف إطلاق النار، في ظل تعقيدات المشهد الداخلي وتعدد الأطراف المؤثرة فيه.

كما حظيت هذه الجهود بتفاعل إيجابي من شخصيات سياسية وإعلامية لبنانية، التي اعتبرت أن الدور السعودي أعاد التوازن إلى مسار التعاطي مع الأزمة، وفتح نافذة نحو مرحلة جديدة قائمة على خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية. وبرزت في هذا السياق إشادات بقدرة المملكة على التواصل مع مختلف الأطراف، والحفاظ على مقاربة متوازنة تراعي خصوصية الوضع اللبناني.

قبول المساعي السعودية

إقليميًا، لقيت المساعي السعودية قبولًا من الأطراف المعنية، خاصة في ظل التوترات الأوسع المرتبطة بالتطورات الأخيرة، ما عزّز فرص نجاح المبادرة في تحقيق اختراق ملموس. ويُنظر إلى وقف إطلاق النار بوصفه خطوة تمهيدية لمسار أوسع من الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وتنطلق المقاربة السعودية من ثوابت ترتكز على دعم الشعب اللبناني، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات، مع التأكيد على أهمية إنهاء التصعيد العسكري، وتفعيل الحلول السياسية المستدامة التي تضمن أمن لبنان واستقراره. كما تشدد المملكة على ضرورة احترام سيادة لبنان، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الضامنة لأمن البلاد، وأحد المرتكزات الأساسية لاستعادة مؤسسات الدولة لفعاليتها. كما يُعاد التأكيد على اتفاق الطائف بوصفه الإطار الجامع الذي يحفظ وحدة لبنان، ويشكّل أساسًا لأي مسار سياسي مستقبلي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار بعيدًا عن دوائر الصراع.