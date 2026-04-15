الدولار يتجه لتحقيق أول مكسب في 8 جلسات

ارتفع الدولار قليلًا اليوم ويتجه لتحقيق أول مكسب في ثماني جلسات بعدما انخفض إلى مستويات لم يشهدها منذ بدء الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.03% خلال اليوم ليصل إلى 98.11 نقطة بعدما صعد إلى 98.286 نقطة.
وانخفض اليورو 0.01% إلى 1.1794 دولار.
وصعد الدولار 0.13% إلى 158.98 ينًا ليقترب من مستوى 160, فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.3567 دولار.