الدولار يتجه لتحقيق أول مكسب في 8 جلسات

‌ ارتفع الدولار قليلًا اليوم ويتجه لتحقيق ⁠أول مكسب في ثماني جلسات بعدما انخفض إلى مستويات لم يشهدها منذ بدء الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع ⁠مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.03% خلال اليوم ليصل إلى 98.11 نقطة بعدما صعد إلى 98.286 نقطة.

وانخفض اليورو 0.01% ⁠إلى 1.1794 دولار.

وصعد الدولار 0.13% إلى 158.98 ينًا ليقترب من مستوى 160, فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.04% ‌إلى 1.3567 دولار.