الدولار يتجه نحو خسائر أسبوعية

يتجه الدولار اليوم الجمعة نحو تكبد أكبر خسائر أسبوعية له منذ يناير/كانون الثاني، في حين ارتفعت العملات الأخرى مدفوعة بالتفاؤل حيال صمود وقف إطلاق النار في الخليج واستئناف شحنات النفط.

ومن المرجح أن يعتمد اتجاه الأسواق على نتائج المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في “إسلام آباد”.

وحقق الدولار مكاسب في مارس باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن القليلة إذ أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد وتأثر الأسهم والذهب سلباً، وتسببت مخاوف التضخم أيضاً في انخفاض السندات.