الدولار يتجه نحو خسائر أسبوعية ضبط مواطن رعى 17 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز خطيب المسجد الحرام: احذروا من أخذ حقوق الناس وأكل أموالهم والخوض في أعراضهم الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 44 كيلو قات في عسير ماسك يحذر من واتساب أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة حتى الثلاثاء الذهب يتجه إلى جني مكاسب للأسبوع الثالث فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير خارجية بلجيكا المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر وإرث المحافظة العريق الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية متكاملة في الحرمين الشريفين
يتجه الدولار اليوم الجمعة نحو تكبد أكبر خسائر أسبوعية له منذ يناير/كانون الثاني، في حين ارتفعت العملات الأخرى مدفوعة بالتفاؤل حيال صمود وقف إطلاق النار في الخليج واستئناف شحنات النفط.
ومن المرجح أن يعتمد اتجاه الأسواق على نتائج المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في “إسلام آباد”.
وحقق الدولار مكاسب في مارس باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن القليلة إذ أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد وتأثر الأسهم والذهب سلباً، وتسببت مخاوف التضخم أيضاً في انخفاض السندات.