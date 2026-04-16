الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع

استقر الدولار اليوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي، مقابل العملات الرئيسية.
وسجّل اليورو 1.1808 دولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3569 دولار، لترتفع العملتان بنحو 0.1%، وتقتربا من أعلى مستوياتهما منذ فبراير الماضي.
واستقر مؤشّر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 98.027، بعدما واصل أمس الأربعاء التراجع للجلسة الثامنة على التوالي، وتخلى عن معظم المكاسب التي حققها.
وفي أسواق العملات الأخرى، بلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7173 دولار، بينما تم تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59139 دولار، وكلاهما قرب أعلى مستوياتهما في شهر.
وارتفع الين الياباني قليلًا إلى 158.78، بينما جرى تداول اليوان خارج الصين عند 6.8146 للدولار بارتفاع نحو 0.04% في التعاملات الآسيوية المبكرة.