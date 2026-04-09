الدولار يتقلب مع حذر الأسواق حيال وقف إطلاق النار

ظل أداء الدولار متقلبًا اليوم بعد أن تكبد خسائر كبيرة في وقت يتمسك فيه ‌المستثمرون بالحذر.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.01% إلى 99.05.

وارتفع اليورو 0.01% إلى 1.1663 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني قليلًا بنسبة 0.01% إلى 1.3393 دولار.

وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في الجلسة الماضية عقب الإعلان عن الهدنة، وانخفض 0.13% إلى 158.8 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.13% إلى 0.7033 دولار أمريكي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5826 دولار.