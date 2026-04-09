الدولار يتقلب مع حذر الأسواق حيال وقف إطلاق النار

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ صباحاً
الدولار يتقلب مع حذر الأسواق حيال وقف إطلاق النار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ظل أداء الدولار متقلبًا اليوم بعد أن تكبد خسائر كبيرة في وقت يتمسك فيه ‌المستثمرون بالحذر.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.01% إلى 99.05.

قد يهمّك أيضاً
الدولار يرتفع بعد خلو خطاب ترامب من موعد محدد لوقف حرب إيران

الدولار يرتفع بعد خلو خطاب ترامب من موعد محدد لوقف حرب إيران

الدولار يحافظ على استقراره بفضل الإقبال على أصول الملاذ الآمن

الدولار يحافظ على استقراره بفضل الإقبال على أصول الملاذ الآمن

وارتفع اليورو 0.01% إلى 1.1663 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني قليلًا بنسبة 0.01% إلى 1.3393 دولار.

وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في الجلسة الماضية عقب الإعلان عن الهدنة، وانخفض 0.13% إلى 158.8 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.13% إلى 0.7033 دولار أمريكي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5826 دولار.

إقرأ المزيد

الدولار يرتفع بعد خلو خطاب ترامب من موعد محدد لوقف حرب إيران
السوق

الدولار يرتفع بعد خلو خطاب ترامب من...

السوق