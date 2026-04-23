الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في نحو 10 أيام

حوم الدولار اليوم الخميس قرب أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع إذ تسبب الجمود في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

واحتجزت طهران سفينتين في مضيق هرمز أمس الأربعاء ليتفاقم التوتر بعد أن مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى دون مؤشر على استئناف محادثات السلام.

ولا يزال الجانبان على خلاف بشأن وقف إطلاق النار والحصار والقضية النووية والسيطرة على المضيق، مما يجعل الممر المائي الاستراتيجي في حكم المغلق ليحدث صدمة في قطاع الطاقة، في ضربة قوية للاقتصادات على مستوى العالم.