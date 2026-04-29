الدولار يرتفع مع ترقّب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي

ارتفع الدولار قليلًا اليوم، وسط ‌ترقّب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار ⁠الفائدة.

وظلت تحركات الدولار في نطاق ضيّق خلال التداولات الآسيوية التي اتسمت بالضعف، وسط إغلاق الأسواق في ⁠اليابان بسبب العطلة، وترقّب سلسلة من قرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.07% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1705 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.3513 دولار، مع استمرار ابتعاد العملتين عن مستوياتهما المرتفعة المسجّلة في وقت سابق من هذا الشهر.

واستقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات عند 98.68. ولم يشهد الدولار ‌الكندي تغيرًا يُذكر قبل قرار بنك كندا المركزي بشأن سعر الفائدة المقرر أيضًا اليوم، وسجّل 1.3685 مقابل الدولار الأمريكي.

ولم يتغيّر سعر العملة اليابانية كثيرًا مقابل العملة الأمريكية وظلت عند 159.63 ينًا للدولار، بعد أن شهدت ارتفاعًا طفيفًا في أعقاب قرار بنك اليابان.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.26% إلى 0.7164 دولار، بعد أن تراجع قليلًا في أعقاب صدور بيانات التضخّم المحلية، التي أظهرت استمرار ​ضغوط الأسعار على الرغم من أن مقياس المتوسط المعدّل للتضخّم الأساسي جاء أقل بقليل من التوقعات. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5862 دولار.