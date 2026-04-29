Icon

الدولار يرتفع مع ترقّب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي Icon أجواء صحوة إلى غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36  Icon أمطار على أجزاء من منطقة الرياض حتى الجمعة  Icon دخول “الرشا” يعلن مرحلة جديدة في موسم الذراعين Icon أمطار غزيرة على منطقة نجران حتى العاشرة مساء Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على عدة مناطق Icon حرس الحدود يضبط 6 مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح بعسير Icon الخليج يتغلّب على النجمة بثلاثية في دوري روشن Icon النفط يرتفع 3% عند التسوية Icon “فيفا” يقرّ عقوبة الطرد للاعبيين حال تغطية أفواههم في مواجهة الخصم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الدولار يرتفع مع ترقّب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفع الدولار قليلًا اليوم، وسط ‌ترقّب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار ⁠الفائدة.

وظلت تحركات الدولار في نطاق ضيّق خلال التداولات الآسيوية التي اتسمت بالضعف، وسط إغلاق الأسواق في ⁠اليابان بسبب العطلة، وترقّب سلسلة من قرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.07% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1705 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.3513 دولار، مع استمرار ابتعاد العملتين عن مستوياتهما المرتفعة المسجّلة في وقت سابق من هذا الشهر.

واستقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات عند 98.68. ولم يشهد الدولار ‌الكندي تغيرًا يُذكر قبل قرار بنك كندا المركزي بشأن سعر الفائدة المقرر أيضًا اليوم، وسجّل 1.3685 مقابل الدولار الأمريكي.

ولم يتغيّر سعر العملة اليابانية كثيرًا مقابل العملة الأمريكية وظلت عند 159.63 ينًا للدولار، بعد أن شهدت ارتفاعًا طفيفًا في أعقاب قرار بنك اليابان.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.26% إلى 0.7164 دولار، بعد أن تراجع قليلًا في أعقاب صدور بيانات التضخّم المحلية، التي أظهرت استمرار ​ضغوط الأسعار على الرغم من أن مقياس المتوسط المعدّل للتضخّم الأساسي جاء أقل بقليل من التوقعات. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5862 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في نحو 10 أيام
السوق

الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في نحو...

السوق