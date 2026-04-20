الدولار يرتفع نحو أعلى مستوى له خلال أسبوع

اتجه الدولار نحو أعلى مستوى له خلال أسبوع في مستهل التداولات الآسيوية اليوم، وسط إقبال من المستثمرين على الملاذات الآمنة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.485، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل.
وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1731 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3480 دولار.
وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.2 إلى 158.945 ينًا، وصعد أمام العملة الصينية 0.1% إلى 6.8244 يوانات في التداول خارج الصين.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.7122 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5856 دولار.