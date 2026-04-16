“الذراعين” يبدأ اليوم.. اعتدال ليلي وارتفاع نهاري وأمطار في الأفق

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن اليوم يُمثل بداية موسم “الذراعين”، أحد مواسم فصل الربيع، والذي يمتد لمدة 26 يوماً، وينقسم إلى نجمين هما “المؤخر” و”الرشاء”، ضمن التسلسل المعروف للمواسم الفلكية.
وبيّن الحصيني عبر منصة إكس، أن هذا الموسم يتسم باعتدال الأجواء خلال ساعات الليل، مقابل ارتفاع درجات الحرارة نهاراً مع بروز ما يُعرف بـ”الحر الهازل”، مشيراً إلى أن الفترة تُعد من المواسم المطيرة، حيث تزداد فيها فرص الحالات الجوية الماطرة، خصوصاً ما يُعرف بـ”المراويح” أو “السرايات”.
وأضاف أن موسم “الذراعين” يشهد ارتفاعاً في احتمالية تشكّل السحب الركامية، التي قد تتطور إلى أمطار متفاوتة الغزارة، تسهم في إنعاش الغطاء النباتي وتحفيز نمو النباتات الصيفية.
وفي الجانب الزراعي، أشار الحصيني إلى أن الموسم يُعد توقيتاً مناسباً لتلقيح أشجار النخيل المتأخرة، وغرس النخيل والأشجار المثمرة، إضافة إلى زراعة البذور الصيفية، لافتاً إلى تزايد ظهور طيور “القماري” خلال هذه الفترة.
كما أكد أن نهاية نجم “المؤخر” تُشير إلى قرب دخول موسم “الكنة”، في إطار تعاقب المواسم المناخية وتأثيرها على الأنشطة البيئية والزراعية.