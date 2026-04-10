الذهب يتجه إلى جني مكاسب للأسبوع الثالث فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير خارجية بلجيكا المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر وإرث المحافظة العريق الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية متكاملة في الحرمين الشريفين أجواء صحوة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 33 الجامعة الإسلامية تعلن فتح القبول في برنامج الدبلوم العالي لتعليم اللغة العربية توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق الشيباني: سوريا عانت من تدخل إيراني لعقود ولن نعود ساحة صراع الناتو: ترامب ينتظر من حلفائه تحركات ملموسة بشأن هرمز ليالي الحريد 22 بفرسان.. نافذة تسويقية للأسر المنتجة تُعزّز الاستدامة والابتكار
انخفض سعر الذهب اليوم، بفعل ارتفاع الدولار، في ظل استمراره لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4759.54 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمئة إلى 4782.70 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 75.74 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين اثنين بالمئة إلى 2061.06 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1539.43 دولاراً.