الذهب يتجه إلى جني مكاسب للأسبوع الثالث

انخفض سعر الذهب اليوم، بفعل ارتفاع الدولار، في ظل استمراره لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4759.54 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ومع هذا حقق المعدن مكاسب نسبتها 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمئة إلى 4782.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 75.74 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين اثنين بالمئة إلى 2061.06 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1539.43 دولاراً.