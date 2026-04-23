الذهب يتراجع وسط مخاوف التضخم

الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية السعودية تحقق مراكز متقدمة عالميًا ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال حرس الحدود يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية القبض على 4 مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات تقديم خدمات حج وهمية “سار” تُمدّد فترة التخزين المجاني للبضائع والحاويات عبر الميناء الجاف بالرياض إلى 30 يومًا التراث تُسجّل 1414 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار ضبط مواطن رعى 50 متنًا من الإبل بمحمية الإمام عبدالعزيز فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظّم جلسة التواصل الحضاري هيئة النقل تطلق دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات نقوش العُلا الصخرية.. صفحاتٌ مفتوحة خطّ فيها الحجاج رسائلهم وشواهد رحلتهم عبر العصور
تراجع الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4696.71 دولارًا للأوقية (الأونصة), فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.8% لتصل إلى 4714 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% لتصل إلى 74.63 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 3.2% ليصل إلى 2007.98 دولارات، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع, ونزل البلاديوم بنسبة 4.8% ليصل إلى 1470.79 دولارًا، وهو أقل مستوى له في أكثر من أسبوعين.