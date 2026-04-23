الذهب يتراجع وسط مخاوف التضخم

تراجع الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4696.71 دولارًا للأوقية (الأونصة), فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم يونيو بنسبة 0.8% لتصل إلى 4714 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% لتصل إلى 74.63 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 3.2% ليصل إلى ‌2007.98 دولارات، وهو أدنى مستوى له في أكثر ​من أسبوع, ونزل البلاديوم بنسبة 4.8% ليصل إلى 1470.79 دولارًا، وهو ​أقل مستوى له في أكثر من أسبوعين.