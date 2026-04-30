الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر
استعادت أسعار الذهب بعض مكاسبها اليوم، بعد أن هبطت في جلسة أمس إلى أدنى مستوى لها خلال شهر، مدعومة بتراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4566.73 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أمس أدنى مستوى له منذ 31 مارس.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4578.50 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 72.18 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.7% ليصل إلى 1911 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 0.9% مسجلًا 1470.40 دولارًا.

