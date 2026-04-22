الذهب يرتفع مع تراجع النفط

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب ‌اليوم الأربعاء، إذ أدّى انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى تهدئة المخاوف ⁠من تفاقم التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4755.11 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض أمس إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو ​1.1% إلى 4772.90 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ​المعاملات الفورية 1.5% إلى 77.84 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.5% إلى 2067.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.8% إلى 1560.31 دولارًا.

إقرأ المزيد

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
السوق

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

السوق