الذهب ينخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%

انخفضت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، في حين أدت زيادة أسعار النفط إلى تزايد المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4694.26 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9% إلى 4697.60 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 75.48 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 2005.15 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1492.22 دولارًا.