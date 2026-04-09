الرئيس اللبناني: مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي تتقدم إيجابيًا

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن «طرح وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي والبدء بمفاوضات مباشرة معها بدأ يلقى تفاعلًا إيجابيًا»، مؤكدًا أن «الحل الوحيد للأزمة التي يعيشها لبنان حاليًا يتمثل في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار».

فيما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مستوطنة «المنارة» للمرة الثانية، إلى جانب قصف موقع «العاصي» مقابل بلدة ميس الجبل، في إطار التصعيد المتواصل على الحدود.

من جهته، أكد قائد الجيش اللبناني أن «الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وآخرها ما جرى أمس، تهدف إلى زعزعة استقرار لبنان وإثارة الفتنة بين أبنائه»، محذرًا من خطورة استمرار التصعيد.

وفي الجانب الإسرائيلي، قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن «حزب الله يتوسل من أجل وقف إطلاق النار»، معتبرًا أن فصل جبهة لبنان عن إيران يمثل «إنجازًا مهمًا»، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

