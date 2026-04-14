خطوة تستهدف رفع كفاءة الإشراف وتحسين جودة التنفيذ

الرصد الفضائي يعزز رقابة مشاريع البنية التحتية في الرياض

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٣ مساءً
المواطن - واس

عزّز مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض منظومة الرقابة على مشاريع البنية التحتية عبر توظيف تقنيات رصد متقدمة تعتمد على التصوير الفضائي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الإشراف، وتحسين جودة التنفيذ، وتعزيز الامتثال، بما يدعم تطوير المشهد العمراني ومواكبة وتيرة النمو المتسارع في المنطقة.

ويُشكّل اعتماد الرصد الفضائي تحولًا في منهجية الرقابة، حيث يتيح تحليلًا دوريًا لصور الأقمار الصناعية يوفر قراءة دقيقة ومتكاملة لحالة أعمال الحفريات والمشاريع المرتبطة بها، ويسهم ذلك في توفير رؤية شمولية ومحدثة للمشاريع على مستوى المنطقة، تتجاوز محدودية الأساليب التقليدية، وتعزز من قدرات المتابعة الاستباقية.

وتمكّن هذه التقنيات الفرق الرقابية من الوصول إلى بيانات آنية وموثوقة، تدعم تغطية مساحات أوسع خلال وقت أقل، وتسهم في تحقيق مستهدفات الرقابة ورفع سرعة اتخاذ القرار، وتنعكس هذه الإمكانات على تحسين كفاءة الجولات الميدانية، ورفع مستوى الدقة والانضباط في متابعة التنفيذ، إضافة إلى رصد التحديات مبكرًا ومعالجتها بفاعلية.

ويأتي تطبيق تقنيات الرصد الفضائي ضمن برنامج “أصول” الذي أطلقه المركز كبرنامج تحولي يضم حزمة من المبادرات التنظيمية والفنية والتقنية، ويستهدف تطوير منظومة البنية التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يدعم استدامة المشاريع وجودة تنفيذها في منطقة الرياض.

