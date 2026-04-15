الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن تداعيات الحرب الراهنة لا تقتصر على الاقتصاد السعودي أو على إستراتيجية الصندوق، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، في ظل الارتفاعات الواسعة التي طالت أسعار النفط، والشحن، والتأمين، والغذاء.

وقال الرميان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي عصر اليوم الأربعاء: “إنه مع اعتماد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لاستراتيجية الصندوق للأعوام 2026–2030 يواصل الصندوق دوره في قيادة التنمية والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة”.

المملكة تتمتع بمركز مالي قوي

وأضاف : “تتمتع المملكة بمركز مالي قوي وموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متقدمة وسيولة مرتبطة بالأسواق العالمية مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال – تعد استثمارات صندوق الاستثمارات العامة بطبيعتها طويلة الأمد بعيدا عن تقلبات الأسواق قصيرة الأجل”.

وتابع: “شهد صندوق الاستثمارات العامة خلال 2015 تحولا استراتيجيا بإعادة هيكلة مجلس إدارته وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوسيع استثماراته عالميا، ومع رؤية السعودية 2030 أطلق الصندوق برامج ومشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن لتطوير قطاعات واعدة وتنويع الاقتصاد”.

وأضاف “أطلق الصندوق مبادرة مستقبل الاستثمار التي أصبحت منصة عالمية كبرى واستضافت قادة ومستثمرين عالميين وعقدت صفقات ضخمة – توسع الصندوق في استثماراته خلال استراتيجية 2021–2025 عبر تنويع الأصول والاستثمار في 13 قطاعا وتوطين التقنية والمعرفة”.

دعم شركات وطنية رائدة

وتابع الرميان: “أطلق صندوق الاستثمارات العامة مجموعة سافي للألعاب والرياضات الإلكترونية والتي ساهمت في دعم وتنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة بمشاركة أكثر من 3500 لاعب محترف محلي وعالمي”.

ولفت الرميان، إلى أن الصندوق دعم شركات وطنية رائدة مثل “أكوا ” عبر الاستثمارات لتكون مطورا رئيسيا لمشاريع الطاقة المتجددة بما يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع – أطلق الصندوق شركة “هيوماين” بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لتمكين تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وعن المشاريع الكبرى قال الرميان: “إن المشاريع الكبرى مثل “نيوم” تحتاج الكثير من البنية التحتية على عكس المشاريع الصغرى”.

وتابع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر قرابة 750 مليار ريال محليا في المشاريع الجديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 ما يمثل نحو 70% من إجمالي استثماراته مواصلا تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين تجاوزت 7% سنويا منذ 2017، كما ساهم بين 2021 و2024 في ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة وارتفعت مساهمته في الاقتصاد الوطني من 4% إلى 10% لتصل إلى نحو 910 مليار ريال تراكميا”.

وعن استراتيجية الصندوق، قال الرميان: “إن استراتيجية الصندوق 2026 – 2030 هي استكمال لاستراتيجيتنا السابقة ونحن نمر بمرحلة التركيز على 6 منظومات اقتصادية”.

وأكد أنه لم يتم إلغاء أي مشروع في “نيوم” ولكن تم تأجيل بعضها، مضيفا : “حققنا أهدافنا في الاستثمار بالأندية الرياضية ودعمناهم بالتساوي”.