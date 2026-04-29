الرياض للتعمير توقّع مذكرة تفاهم مع “سلال” العُمانية لتعزيز الربط اللوجستي ودعم منظومة الإمداد الغذائي

وقّعت شركة الرياض للتعمير مذكرة تفاهم مع شركة “سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه” (سلال) العمانية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتقليل الهدر الغذائي، وتعزيز توجه الشركة نحو تطوير الأصول الحيوية، والارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي عبر أسواقها المركزية، وتعزيز كفاءة الخدمات المرتبطة بسلاسل إمداد المنتجات الطازجة.

وقع المذكرة عن شركة الرياض للتعمير الأستاذ وليد بن عبدالله الخرجي، الرئيس التنفيذي لأسواق النفع العام، وعن شركة سلال الأستاذ نبيل بن سالم الرويضي، الرئيس التنفيذي، بحضور الأستاذ جهاد بن عبدالرحمن القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير، والأستاذ خالد بن ناصر الدين الخطيب، رئيس مجلس إدارة سلال.

وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين الرياض للتعمير وسلال بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في مجالات التشغيل والخدمات اللوجستية، حيث تركّز على تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الأنظمة التقنية الحديثة، ودراسة فرص الربط التجاري واللوجستي بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التكامل التشغيلي ورفع جاهزية الخدمات.

كما تشمل المذكرة استكشاف مجالات تعاون مستقبلية في تطوير المرافق، وعمليات التعبئة والتغليف، وتبنّي نماذج عمل حديثة تحقق قيمة مشتركة وتخدم المستثمرين والمستهلكين.

وتأتي هذه المذكرة انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير الخدمات اللوجستية، في تأكيد على التزام الرياض للتعمير بمواصلة دورها كشريك تنموي يسهم في صناعة أثر اقتصادي مستدام وتقليل الهدر في سلاسل الإمداد الغذائي بالإضافة إلى خلق قيمة طويلة المدى لكامل المنظومة.

تأسست الرياض للتعمير بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) بتاريخ 09/02/1414هـ كشركة مساهمة سعودية برؤية مستنيرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – إبان إمارته لمنطقة الرياض – بهدف تطوير منطقة قصر الحكم وما جاورها. ومنذ نشأتها، ركزت الشركة على التطوير العقاري وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة أسواق النفع العام حيث شهدت العديد من مبادرات التطوير لأسواقها المركزية للمنتجات الطازجة ورقمنتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى مبادرات تقليل الهدر الغذائي بالشراكة مع جمعية خيرات. كما تستهدف الشركة من خلال استراتيجيتها “نستثمر للنمو” التوسع في سلاسل القيمة للمنتجات الطازجة والخدمات اللوجستية لدعم التنمية المستدامة.

وتُعد شركة سلال من الجهات المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الخضروات والفواكه في سلطنة عُمان، وتمتلك خبرات متقدمة في إدارة المرافق الحديثة، وتطبيق الحلول الداعمة لجودة المنتجات والخدمات اللوجستية.