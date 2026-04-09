الرياض يفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة في دوري روشن

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز فريق الرياض على مضيفه الاتفاق بنتيجة (3 – 2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب إيجو بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(28) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل أهداف الرياض كل من لياندرو أنتونيس في الدقيقتين (38) و(54)، وأضاف مامادو سيلا الهدف الثالث في الدقيقة (90+3)، في المقابل أحرز للاتفاق جورجينيو فاينالدوم هدفه في الدقيقة (5)، وأضاف خالد الغنام الهدف الثاني في الدقيقة (33).

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. القادسية يتعادل مع ضمك في دوري روشن

تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن

وبهذه النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى (23) نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند (42) نقطة في المركز السابع.

إقرأ المزيد

الأهلي يفوز على ضيفه ضمك في دوري روشن
الرياضة

الأهلي يفوز على ضيفه ضمك في دوري...

الرياضة
بالفيديو.. القادسية يتعادل مع ضمك في دوري روشن
الرياضة

بالفيديو.. القادسية يتعادل مع ضمك في دوري...

الرياضة
تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن
الرياضة

تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن

الرياضة