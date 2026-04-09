الرياض يفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة في دوري روشن

فاز فريق الرياض على مضيفه الاتفاق بنتيجة (3 – 2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب إيجو بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(28) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجل أهداف الرياض كل من لياندرو أنتونيس في الدقيقتين (38) و(54)، وأضاف مامادو سيلا الهدف الثالث في الدقيقة (90+3)، في المقابل أحرز للاتفاق جورجينيو فاينالدوم هدفه في الدقيقة (5)، وأضاف خالد الغنام الهدف الثاني في الدقيقة (33).
وبهذه النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى (23) نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند (42) نقطة في المركز السابع.