Icon

الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية Icon السعودية تحقق مراكز متقدمة عالميًا ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال Icon حرس الحدود يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية  Icon القبض على 4 مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات تقديم خدمات حج وهمية Icon “سار” تُمدّد فترة التخزين المجاني للبضائع والحاويات عبر الميناء الجاف بالرياض إلى 30 يومًا Icon التراث تُسجّل 1414 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار Icon ضبط مواطن رعى 50 متنًا من الإبل بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظّم جلسة التواصل الحضاري Icon هيئة النقل تطلق دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات Icon نقوش العُلا الصخرية.. صفحاتٌ مفتوحة خطّ فيها الحجاج رسائلهم وشواهد رحلتهم عبر العصور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
عن العام المالي 2025م

الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت لتقديم الإقرارات الزكوية، وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م في موعد أقصاه 30 أبريل 2026م وذلك استنادًا إلى المادة 102 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، التي تضمنت أنه على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي، وأداء المستحقات الزكوية بموجبه للهيئة خلال مدة لا تزيد عن (120) يومًا من نهاية العام الزكوي، وكذلك تطبيقًا للمادة 60 من نظام ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية، التي تضمنت بأنه يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال (120) يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.
وحثت “زاتكا” المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقرارات الزكاة وكذلك ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية عن العام المالي 2025م من خلال الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).
ودعت “زاتكا” المكلفين من قطاع الأعمال إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (https://zatca.gov.sa).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد