الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت لتقديم الإقرارات الزكوية، وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م في موعد أقصاه 30 أبريل 2026م وذلك استنادًا إلى المادة 102 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، التي تضمنت أنه على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي، وأداء المستحقات الزكوية بموجبه للهيئة خلال مدة لا تزيد عن (120) يومًا من نهاية العام الزكوي، وكذلك تطبيقًا للمادة 60 من نظام ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية، التي تضمنت بأنه يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال (120) يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.

وحثت “زاتكا” المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقرارات الزكاة وكذلك ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية عن العام المالي 2025م من خلال الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).

ودعت “زاتكا” المكلفين من قطاع الأعمال إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (https://zatca.gov.sa).