السجون والخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلقان برنامج ”الثمان الأولى” للتدريب الإسعافي

أطلقت المديرية العامة للسجون والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، برنامج “الثمان الأولى” للتدريب الإسعافي لجميع منسوبيها في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز مستوى السلامة الصحية في العمل.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل منسوبي الجهات الحكومية لتطبيق المهارات الإسعافية الأساسية في العمل، والإسهام في بناء مجتمع واعٍ إسعافيًا، والحد من الحوادث الطارئة، وفق البروتوكولات المعتمدة.