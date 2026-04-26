السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي

دشّن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخطة التشغيلية لموسم حج 1447هـ بالمسجد النبوي، وأطلق عددًا من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الدينية المقدّمة للزائرين.

واطلع معاليه خلال جولة ميدانية على استعدادات الرئاسة بالمسجد النبوي، وجاهزية الوكالات والإدارات، ومستوى التكامل في الخدمات الإرشادية والعلمية والتوعوية، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر وتكامل الجهود لتقديم تجربة إيمانية ثرية تُعين الزائرين على أداء عباداتهم في أجواء من السكينة والطمأنينة.

وشملت المبادرات إطلاق حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف إثراء رحلة الزائر علميًّا وإيمانيًّا، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الترجمة، وتكثيف الدروس العلمية، وحلقات الإرشاد.

وأكد الشيخ السديس أن الخطة التشغيلية ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين العمل الميداني والتقني والتوعوي، وتسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات الدينية وفق أعلى المعايير؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي.