السعودية تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية وضمان حقوق المدنيين

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
المواطن - واس

أكدت المملكة خطورة الأوضاع في المنطقة، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، التي شدد فيها على إدانة المملكة للهجمات الإيرانية على منشآت مدنية وما خلفته من أضرار بشرية ومادية.
وأكدت المملكة رفضها تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية، وإدانتها الاستيطان غير القانوني لمخالفته القانون الدولي وتقويضه فرص السلام.
وشددت المملكة على أن تحقيق السلام يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع التهجير، والانسحاب من غزة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

