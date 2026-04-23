Icon

حرس الحدود يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية  Icon القبض على 4 مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات تقديم خدمات حج وهمية Icon “سار” تُمدّد فترة التخزين المجاني للبضائع والحاويات عبر الميناء الجاف بالرياض إلى 30 يومًا Icon التراث تُسجّل 1414 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار Icon ضبط مواطن رعى 50 متنًا من الإبل بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظّم جلسة التواصل الحضاري Icon هيئة النقل تطلق دليل المرخصين في نشاط النقل بالحافلات Icon نقوش العُلا الصخرية.. صفحاتٌ مفتوحة خطّ فيها الحجاج رسائلهم وشواهد رحلتهم عبر العصور Icon ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في عسير Icon الأمن الغذائي يطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 710 آلاف طن قمح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية تحقق مراكز متقدمة عالميًا ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٠ مساءً
السعودية تحقق مراكز متقدمة عالميًا ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال
المواطن - واس

حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة عالميًا في عدد من مؤشرات ريادة الأعمال، وفق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM 2025–2026)، في انعكاس لتطور البيئة الريادية ودعم تنافسيتها، مما يعزز موقع المملكة ضمن الاقتصادات الأكثر دعمًا لريادة الأعمال عالميًا.
وتصدّرت المملكة الاقتصادات عالية الدخل عالميًا في مؤشر التمويل الريادي (Entrepreneurial Finance) لعام 2025، في تأكيد على كفاءة البيئة التمويلية وتطور أدوات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تسهيل وصولها إلى مصادر التمويل وتعزيز نموها واستدامتها؛ كما حققت المملكة المركز الثالث عالميًا في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال (NECI)، ما يضعها ضمن الاقتصادات الأكثر تقدمًا في تهيئة البيئة الممكنة لريادة الأعمال، ويعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الريادي على مستوى العالم.
وسجل التقرير نموًا متسارعًا في النشاط الريادي في المملكة، حيث ارتفع مؤشر النشاط الريادي المبكر من (12.1%) في 2018 إلى (28.9%) في 2025، فيما سجل مؤشر الرغبة الريادية ارتفاعًا من (26.8%) في 2018 إلى (48.5%) في 2025، في دلالة واضحة على تنامي توجه الأفراد نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة واستثمار الفرص المتاحة في البيئة الريادية السعودية.
كما أظهر التقرير تقدمًا في ريادة الأعمال الجامعية، حيث حققت المملكة المرتبة السابعة عالميًا في عام 2025، مقارنة بالمرتبة (53) في عام 2018، ما يعكس التطور المتسارع في دور المؤسسات التعليمية في دعم الابتكار وتعزيز الثقافة الريادية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتؤكد هذه النتائج ما تشهده المملكة من نمو متواصل في النشاط الريادي وارتفاع مستوى الثقة لدى الأفراد، إلى جانب قوة البيئة التمويلية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز استدامة نمو المنشآت ورفع تنافسيتها.
ويُعد مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال (NECI) أحد المؤشرات الرئيسة ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يقوده اتحاد (GEM) بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية عالمية، من بينها كلية بابسون وكلية لندن للأعمال، فيما يُنفّذ في المملكة بقيادة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC)، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وأوضحت “منشآت” أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم تطوير بيئة ريادية متقدمة، تواكب أفضل الممارسات العالمية وتعزز جاهزية المملكة لمواصلة النمو والابتكار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

