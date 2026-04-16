السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي

قدمت المملكة العربية السعودية، منحة لجمهورية باكستان الإسلامية؛ لدعم مبادرة “باكستان الخضراء” للإسهام في تعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري، وتحسين الإنتاج الزراعي، وخلق فرص عمل، والمحافظة على البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عبر زيارة وفدٍ رسمي لجمهورية باكستان، في إطار تنفيذ إستراتيجية المملكة تجاه باكستان، ودعم العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة.

ترأس وفد المملكة إلى جمهورية باكستان، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، حيث تأتي المنحة ضمن جهود المملكة لدعم التنمية الزراعية المستدامة في جمهورية باكستان الإسلامية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحسين كفاءة الري خاصة في المناطق شبه الجافة، ورفع مساحة الأراضي المروية، وزيادة الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا، والإسهام في تنويع زراعة المحاصيل والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ودعم الجانب الباكستاني تدريبيًا وتقنيًا، لخلق فرص عمل في المناطق المستفيدة، وتحسين الظروف المعيشية.

تبلغ مساحة المشروع 500 هكتار، ويتضمن توريد 10 أنظمة ري محوري، وملحقاتها من أجهزة التسميد ومولدات ومحركات لتوليد الطاقة، وبرنامج تدريب المختصين لدى الجانب الباكستاني على التشغيل والإدارة، لخدمة المستفيدين في مقاطعة البنجاب ومنطقة بهاء خار.

يجسد هذا الدعم التزام قيادة المملكة بدعم الدول الشقيقة في مواجهة التحديات البيئية، وتقليل الهدر المائي، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة إقليميًا وعالميًا.

وتسعى المملكة وباكستان، من خلال توقيعهما اتفاقية إطار التعاون الاقتصادي مؤخرًا، إلى الدفع بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية في البلدين ومنها، الطاقة، والصناعة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، إضافة إلى إنجاز الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان.