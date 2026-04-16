Icon

وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية Icon السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي Icon “إرشاد الحافلات” يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج Icon ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة Icon لقطات لهطول أمطار الخير على القصيم Icon السعودية تُرحب بإعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon جامعة طيبة تُعلن بدء التقديم على برنامج ماجستير طب الأسنان التعويضي Icon الأهلي يلاقي جوهور دار التعظيم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

في إطار تنفيذ إستراتيجية المملكة تجاه باكستان ودعم العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين

السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قدمت المملكة العربية السعودية، منحة لجمهورية باكستان الإسلامية؛ لدعم مبادرة “باكستان الخضراء” للإسهام في تعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري، وتحسين الإنتاج الزراعي، وخلق فرص عمل، والمحافظة على البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عبر زيارة وفدٍ رسمي لجمهورية باكستان، في إطار تنفيذ إستراتيجية المملكة تجاه باكستان، ودعم العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة.

ترأس وفد المملكة إلى جمهورية باكستان، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، حيث تأتي المنحة ضمن جهود المملكة لدعم التنمية الزراعية المستدامة في جمهورية باكستان الإسلامية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحسين كفاءة الري خاصة في المناطق شبه الجافة، ورفع مساحة الأراضي المروية، وزيادة الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا، والإسهام في تنويع زراعة المحاصيل والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، ودعم الجانب الباكستاني تدريبيًا وتقنيًا، لخلق فرص عمل في المناطق المستفيدة، وتحسين الظروف المعيشية.

قد يهمّك أيضاً
الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة

الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة

المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش

المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش

تبلغ مساحة المشروع 500 هكتار، ويتضمن توريد 10 أنظمة ري محوري، وملحقاتها من أجهزة التسميد ومولدات ومحركات لتوليد الطاقة، وبرنامج تدريب المختصين لدى الجانب الباكستاني على التشغيل والإدارة، لخدمة المستفيدين في مقاطعة البنجاب ومنطقة بهاء خار.

يجسد هذا الدعم التزام قيادة المملكة بدعم الدول الشقيقة في مواجهة التحديات البيئية، وتقليل الهدر المائي، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة إقليميًا وعالميًا.

وتسعى المملكة وباكستان، من خلال توقيعهما اتفاقية إطار التعاون الاقتصادي مؤخرًا، إلى الدفع بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية في البلدين ومنها، الطاقة، والصناعة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، إضافة إلى إنجاز الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
السعودية

رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى...

السعودية
ركيزة للأمن والازدهار.. زيارة رئيس وزراء باكستان تفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين الرياض وإسلام آباد
السعودية

ركيزة للأمن والازدهار.. زيارة رئيس وزراء باكستان...

السعودية
1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق المملكة خلال الربع الأول 2026
السعودية

1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق...

السعودية
وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
أخبار رئيسية

وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة ضمن...

أخبار رئيسية
مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان تمضي بخطى راسخة نحو تعزيز مسيرتها المباركة 
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان...

أخبار رئيسية
المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش
السعودية

المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا...

السعودية
الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة
السعودية

الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال...

السعودية
مقترح باكستاني.. الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة مفاوضات جديدة في وقت لاحق
العالم

مقترح باكستاني.. الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة...

العالم