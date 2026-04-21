السعودية تدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بالوحدة الوطنية واستقرار الإمارات

الشؤون الدينية تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام وتهيئ برامجها لموسم حج 1447 هـ الرئيس السوري يصل جدة ضبط مخالف لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في محمية طويق يوم داخل أحد مصانع الأدوية.. المرأة السعودية تكتب سطرًا جديدًا في الصناعة الوطنية الموارد البشرية تباشر أعمال خطتها التشغيلية الشاملة لموسم حج 1447هـ توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة كبسوا وهدايا بالملايين.. فايز المالكي ينتقد دعم البثوث على تيك توك مرونة استثنائية وتنويع متسارع.. الاقتصاد السعودي يواصل امتصاص الصدمات وتعزيز الثقة والاستدامة حين يُخفي الليل معالم الصحراء.. تتحوّل النجوم إلى دليل وهداية ترسم دروب الحجيج ارتفاع ملحوظ في معدلات هطول الأمطار بالسعودية خلال النصف الأول من أبريل 2026م
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإشادتها بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة”.