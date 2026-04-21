السعودية تدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بالوحدة الوطنية واستقرار الإمارات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإشادتها بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة”.