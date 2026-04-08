Icon

أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة Icon 3 مصابين وحريق محدود إثر سقوط شظايا في مجمع حبشان بأبوظبي Icon السعودية ترحب بإعلان ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار Icon بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية Icon عقود الغاز تهوي 20% في أوروبا Icon القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع Icon زراعة الزعفران في العُلا.. خطوة جديدة ضمن مسار التنويع الزراعي Icon تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة Icon أمطار ورياح على منطقة جازان حتى التاسعة مساء Icon النفط يهبط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

السعودية تدين وتستنكر أعمال اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة العراقية

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
السعودية تدين وتستنكر أعمال اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة العراقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة العراقية، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الأفعال غير المسؤولة، مشددةً على مسؤولية الدول في توفير الحماية الكاملة لأعضاء البعثات القنصلية ومقراتها عملًا بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام (1963).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية
أخبار رئيسية

السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد...

أخبار رئيسية
السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا
السعودية

السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر...

السعودية
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ83 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
آخر الاخبار

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ83 لإغاثة الشعب...

آخر الاخبار
خالد بن سلمان يستعرض التعاون العسكري والدفاعي مع وزير الدفاع الوطني اليوناني
السعودية

خالد بن سلمان يستعرض التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الروسي
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في...

السعودية
رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا واحدًا
أخبار رئيسية

رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن...

أخبار رئيسية
ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع الرئيس الروسي
أخبار رئيسية

ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والأوضاع الراهنة بالمنطقة مع نظيره الكويتي
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والأوضاع الراهنة...

السعودية