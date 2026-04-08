السعودية تدين وتستنكر أعمال اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة العراقية

أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة 3 مصابين وحريق محدود إثر سقوط شظايا في مجمع حبشان بأبوظبي السعودية ترحب بإعلان ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية عقود الغاز تهوي 20% في أوروبا القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع زراعة الزعفران في العُلا.. خطوة جديدة ضمن مسار التنويع الزراعي تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة أمطار ورياح على منطقة جازان حتى التاسعة مساء النفط يهبط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة العراقية، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية.
وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الأفعال غير المسؤولة، مشددةً على مسؤولية الدول في توفير الحماية الكاملة لأعضاء البعثات القنصلية ومقراتها عملًا بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام (1963).