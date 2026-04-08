السعودية تدين وتستنكر أعمال اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة العراقية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة العراقية، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الأفعال غير المسؤولة، مشددةً على مسؤولية الدول في توفير الحماية الكاملة لأعضاء البعثات القنصلية ومقراتها عملًا بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام (1963).