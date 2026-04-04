لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني

السعودية تدين وتستنكر استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى في السودان

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٨ مساءً
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان الشقيقة، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص من بينهم كوادر طبية.

وقالت الخارجية في بيان لها: “تؤكد المملكة أن هذه الأعمال المشينة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف”.
وطالبت المملكة بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والالتزام بما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقّع بتاريخ 11 مايو 2023م.

قد يهمّك أيضاً
السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية

السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية

السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على مقر سفارة الإمارات في دمشق

السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على مقر سفارة الإمارات في دمشق

وجددت المملكة تأكيد موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية، فذلك هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الشعب السوداني الكريم في تحقيق أمنه واستقراره.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ83 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
آخر الاخبار

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ83 لإغاثة الشعب...

آخر الاخبار
السعودية تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت
أخبار رئيسية

السعودية تدين بأشدِّ العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة...

أخبار رئيسية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الروسي
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في...

السعودية
“الفاو” تُشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي
السعودية

“الفاو” تُشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون...

السعودية
السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية
أخبار رئيسية

السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد...

أخبار رئيسية
خالد بن سلمان يستعرض التعاون العسكري والدفاعي مع وزير الدفاع الوطني اليوناني
السعودية

خالد بن سلمان يستعرض التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية
وزراء خارجية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يرفضون قيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس المحتلة
السعودية

وزراء خارجية السعودية وعدد من الدول العربية...

السعودية
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والأوضاع الراهنة بالمنطقة مع نظيره الكويتي
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والأوضاع الراهنة...

السعودية