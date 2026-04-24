السعودية تدين وتستنكر استهداف موقعين بالكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من جمهورية العراق.

وشددت المملكة على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مجددة التأكيد على أهمية أن تتعامل حكومة جمهورية العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.

وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه الشقيق.

إقرأ المزيد

السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية في لبنان
السعودية

السعودية تُدين وتستنكر الهجوم على الكتيبة الفرنسية...

السعودية
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس جمهورية الصين الشعبية
أخبار رئيسية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس جمهورية...

أخبار رئيسية
بحضور رئيس الاتحاد السويسري.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار في جدة
السعودية

بحضور رئيس الاتحاد السويسري.. انطلاق اجتماع الطاولة...

السعودية
السعودية تدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بالوحدة الوطنية واستقرار الإمارات
السعودية

السعودية تدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بالوحدة...

السعودية
قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية
السعودية

قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية

السعودية
السعودية وعدد من الدول ترحب بتوقيع أول ميزانية وطنية موحّدة لليبيا منذ سنوات
السعودية

السعودية وعدد من الدول ترحب بتوقيع أول...

السعودية
برئاسة مشتركة بين السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج.. انعقاد اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
السعودية

برئاسة مشتركة بين السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج.....

السعودية