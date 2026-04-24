السعودية تدين وتستنكر استهداف موقعين بالكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق

سلمان للإغاثة يوزّع 800 سلة غذائية في ريف دمشق ترامب عن إيران: سيقدمون عرضًا وسنرى ما سيحدث القدور النحاسية.. إرث المطبخ القصيمي وذاكرة الطهي قديمًا أمطار الربيع تُنعش الباحة وتستقطب المتنزهين وول ستريت ترتفع وسط آمال إحراز تقدم بمحادثات أميركا وإيران إقبال على مواقع الجاكرندا في أبها وسط أجواء ربيعية معتدلة ضبط مقيم لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج إبتسامة فرح وتحقيق أحلام.. من سورابايا إلى مكة المكرمة بكل يسر وسهولة رئيس أوكرانيا يغادر جدة إيقاف سائق توصيل ومساءلة الشركة المشغلة بسبب النظافة والاشتراطات
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من جمهورية العراق.
وشددت المملكة على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مجددة التأكيد على أهمية أن تتعامل حكومة جمهورية العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.
وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه الشقيق.