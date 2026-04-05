السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على مقر سفارة الإمارات في دمشق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى الإساءات غير المقبولة التي استهدفت الرموز الوطنية لدولة الإمارات الشقيقة.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ورفضها لكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.