السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على مقر سفارة الإمارات في دمشق

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على مقر سفارة الإمارات في دمشق
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى الإساءات غير المقبولة التي استهدفت الرموز الوطنية لدولة الإمارات الشقيقة.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ورفضها لكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية امتثالًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية

السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ83 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ83 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

