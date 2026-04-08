السعودية ترحب بإعلان توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق لوقف إطلاق النار

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وإعلان دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد محمد شهباز شريف، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، منوهةً في هذا الإطار بالجهود المثمرة التي قام بها دولته، والمشير عاصم منير قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني في التوصل لهذا الاتفاق.
وقالت في بيان لها: “تؤكد المملكة دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية باكستان الإسلامية للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار ويعالج كافة القضايا التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على مدى عدة عقود، وتؤكد المملكة في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا للملاحة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م دون أية قيود”.
وأضافت “تأمل المملكة أن يشكّل وقف إطلاق النار فرصةً للتوصل لتهدئة شاملة ومستدامة، بما يعزز أمن المنطقة، وأن تتوقف أي اعتداءات أو سياسات تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها”.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تدين وتستنكر أعمال اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة العراقية

السعودية تدين وتستنكر أعمال اقتحام وتخريب قنصلية الكويت في البصرة العراقية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

إقرأ المزيد

السعودية و7 دول يدينون قرار إجازة إسرائيل فرض الإعدام بالضفة الغربية
أخبار رئيسية

السعودية و7 دول يدينون قرار إجازة إسرائيل...

أخبار رئيسية
السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية
أخبار رئيسية

السعودية وروسيا و6 دول تُعدل الإنتاج وتؤكد...

أخبار رئيسية
ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع الرئيس الروسي
أخبار رئيسية

ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة...

أخبار رئيسية
السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا
السعودية

السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية
السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى
السعودية

السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في...

السعودية
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على مقر سفارة الإمارات في دمشق
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على مقر سفارة...

أخبار رئيسية
السعودية تدين وتستنكر استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى في السودان
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر استهداف قوات الدعم السريع...

أخبار رئيسية