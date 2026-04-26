السعودية تستنكر إطلاق النار الذي استهدف حفلاً حضره الرئيس الأمريكي

أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية لإطلاق النار الذي استهدف حفلاً حضره فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب.

وعبرت المملكة عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف.